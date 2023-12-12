شغل بـ 8500 وبدلة ومكتب.. وظائف بنك مصر الجديد للشباب في جميع المحافظات “قدم النهاردة”

يبحث قطاع كبير من الشباب الخريجين عن وظائف بنك مصر خاصة بعدما أعلنت الصفحة الرسمية للبنك على عدد من مواقع التواصل عن وجود وظائف خالية لحديثي التخرج بكافة الفروع في القاهرة والاسكندرية وباقي المحافظات، حيث تتوافر وظائف في تخصصات مختلفة ويتم العمل وفقا لسياسات البنك كممثل للخدمات المصرفية وتنفيذ عدد من المعاملات المالية والخدمات الأخرى، كما أوضح البنك الشروط المطلوبة للتقديم وطريقة التسجيل وهذا ما نعرضه لكم خلال سطور هذا المقال فتابعوا معنا.

وظائف بنك مصر

اعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد ان عن وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات مطلوبة بجميع الفروع كما يلي:

موظف متخصص خدمة العملاء.

الاقتصاد والتجارة الدولية.

التسويق.

الاستثمار والتمويل.

الموارد البشرية.

التجارة وادارة المهمات.

موظف للعلاقات الدولية.

المنشآت المالية للتسويق.

التجارة الخارجية.

وللتقديم على الوظيفة يمكن زيارة الموقع الرسمي للبنك ثم النقر على خانة “مجالات التعيين الرئيسية” للتعرف على الوظائف الخالية واختيار التخصص الذي ترغب في الالتحاق به، ويتم ذلك من خلال إرفاق السيرة الذاتية على البريد الرسمي او من خلال صفحة البنك على موقع لينكد ان.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف بنك مصر

لقد وضع البنك عدة شروط لابد من توافرها في الشخص المتقدم للحصول على وظائف بنك مصر كما يلي: