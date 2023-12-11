شوف مسلسل صلاح الدين الأيوبي الان على قناة atv التركية بعد استقبال ترددها الجديدة

تقوم قناة atv التركية بإذاعة الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي اليوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، على أن تشهد هذه الحقة العديد من الأحداث التاريخية الصدام الكبير على عرض ملك الشام صلاح الدين زنكي، فضلاً عن أن هذا العمل ينقل أحداث تاريخية وكيف أُنشئت الدولة التركية ونشرت الدين الإسلامي على مستوى العالم، والحروب الكبير التي تم مواجهتها مع الصليبين.

قناة atv التركية لإذاعة المسلسلات التركية

كما أن قناة atv التركية تقوم على إذاعة العديد من المسلسلات والأعمال التركية المختلفة التي يبحث عنها عُشاق العمل التاريخي، ومن أهمها مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي وكذلك مسلسل قيامة عثمان، وغيرها من المسلسلات والأفلام الأخرى التي تقوم القناة ببثها على الأقمار الصناعية المختلفة، ويقوم على استقبالها ملايين المسلمين على مستوى العالم لمشاهدتها ومعرفة الأحداث التي دارت قديمًا.

تردد قناة ATV النايل سات

يمكن القيام بإستقبال قناة atv التركية وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

بينما تردد القناة يكون 10796.

إضافة إلى أن استقطاب القناة فهو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة يكون ¾.

خطوات استقبال قناة ATV التركية

من أجل القيام بضبطها تابع الخطوات التالية:-