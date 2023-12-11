pdf كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023 لشهر ديسمبر عبر موقع الوزارة الرسمي

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023، عدد كبير من محدودي الدخل يبحثون عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023 لشهر ديسمبر عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث أن راتب الرعاية الاجتماعية يتم صرفه على هيئة دفعات ووجبات شهرية لكل من تنطبق عليه الشروط من الفقراء والارامل والايتام ليتم تخفيف العبء عن كاهلهم.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023

ويمكنك في أقل من دقيقة الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية التي قامت بفحص كافة الطلبات المقدمة من المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، كما تم اعداد كشوف باسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويجرى الآن عرضها على السيد الوزير استعدادا ليتم اعتمادها ومن ثم رفعها على المواقع الالكترونية واخطار الجهات المختصة بها، حيث أن وزارة العمل هي المسؤولة الوحيدة عن إعلان أسماء المشمولين بالرعاية، واليكم طريقة استخراج وتحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023:

أولاً، يتم زيارة موقع وزارة العمل العراقية، أو زيارة موقع مظلتي.

الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023.

الآن اضغط على كلمة تحميل الكشوفات، ومن ثم يتم تحميل كشوف تضم كافة اسماء من سيحصلون على الدعم.

شروط الاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية

واليكم شروط الاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية والتي قامت وزارة العمل العراقية بتحديدها سابقا، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم يقيم في العراق بشكل دائم.

ألا يكون المتقدم يستفيد من أي برنامج دعم اجتماعي اخر.

أن يكون يتراوح السن من 18 حتى 60 عاماً للرجال و18 حتى 55 عاماً للسيدات.

أن تتكون الأسرة من عدد أربعة أفراد كحد أدنى.

من خلال موقع وزارة العمل العراقية يمكنك بسهولة الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023 وتحميلها على جهازك لمعرفة هل تم قبولك للاستفادة من الدعم المالي المقدم من الحكومة.