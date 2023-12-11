خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق حساب المواطن 1445 الدفعة 73 لشهر ديسمبر 2023

أعلن برنامج حساب المواطن عن إصدار الدفعة رقم 73 لشهر ديسمبر 2023، حيث تشمل هذه الدفعة الدعم الأساسي والإضافي المستحق، حيث يتم توفير هذا الدعم وفقًا للتوجيهات الجديدة التي صدرت عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تشير هذه التوجيهات إلى استمرارية صرف الدعم الإضافي حتى نهاية السنة الحالية، بعد ذلك سيتم بدء صرف الدعم الأساسي فقط، وذلك وفقًا للنظام السابق، ما لم تصدر توجيهات أخرى لفترة زمنية إضافية، تلك الخطوة تعكس التزام برنامج حساب المواطن بتقديم الدعم المستمر للمستحقين وفقًا للتوجيهات الحكومية والملكية.