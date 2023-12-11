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خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق حساب المواطن 1445 الدفعة 73 لشهر ديسمبر 2023
خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق حساب المواطن 1445
يريد كثير من المواطنين معرفة خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق في حساب المواطن، حيث يتم تقديم الاعتراض على نتيجة الاستحقاق في برنامج حساب المواطن للدفعة 1445 عندما يظهر عدم استحقاق الدعم، ويمكن تقديم الاعتراض عبر الموقع الرسمي للبرنامج، حيث يُجرى فحص أسباب عدم الاستحقاق وتحقق من صحة المعلومات المقدمة، وفي حال وجود أخطاء يتعين عليك تعديل البيانات وإرفاق المستندات الداعمةـ حيث يجب على المستفيد التأكد من توافر جميع المعايير المطلوبة للدعم حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.