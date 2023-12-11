أخبار السعودية

خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق حساب المواطن 1445 الدفعة 73 لشهر ديسمبر 2023

خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق حساب المواطن 1445

محمودمنذ 6 ساعات
0

يريد كثير من المواطنين معرفة خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق في حساب المواطن، حيث يتم تقديم الاعتراض على نتيجة الاستحقاق في برنامج حساب المواطن للدفعة 1445 عندما يظهر عدم استحقاق الدعم، ويمكن تقديم الاعتراض عبر الموقع الرسمي للبرنامج، حيث يُجرى فحص أسباب عدم الاستحقاق وتحقق من صحة المعلومات المقدمة، وفي حال وجود أخطاء يتعين عليك تعديل البيانات وإرفاق المستندات الداعمةـ حيث يجب على المستفيد التأكد من توافر جميع المعايير المطلوبة للدعم حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صدور الدفعة 73 لشهر ديسمبر حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن إصدار الدفعة رقم 73 لشهر ديسمبر 2023، حيث تشمل هذه الدفعة الدعم الأساسي والإضافي المستحق، حيث يتم توفير هذا الدعم وفقًا للتوجيهات الجديدة التي صدرت عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تشير هذه التوجيهات إلى استمرارية صرف الدعم الإضافي حتى نهاية السنة الحالية، بعد ذلك سيتم بدء صرف الدعم الأساسي فقط، وذلك وفقًا للنظام السابق، ما لم تصدر توجيهات أخرى لفترة زمنية إضافية، تلك الخطوة تعكس التزام برنامج حساب المواطن بتقديم الدعم المستمر للمستحقين وفقًا للتوجيهات الحكومية والملكية.

خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق حساب المواطن 1445

يمكن تقديم اعتراض في برنامج حساب المواطن عندما تتلقى رسالة تفيد بأنك غير مستحق للدعم، حيث تستمر مدة تقديم الاعتراض لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ استلام الرسالة، ويمكن القيام بذلك عبر منصة البرنامج على الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

  • قم بتسجيل الدخول إلى منصة حساب المواطن باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ثم اطلع على الأسباب التي تجعلك غير مستحق للدعم من خلال فحص أهليتك.
  • ثم قم بكتابة الأسباب المتعلقة بعدم الحصول على الاستحقاق وقدم المستندات المطلوبة إذا كانت ضرورية.
  • بعدها انتقل إلى صفحة تقديم اعتراض وقدم الاعتراض عبر النقر على الخانة المخصصة في أسفل الصفحة.
  • وستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على الرد على الاعتراض.
  • فإذا كان الرد يشير إلى عدم استحقاقك، يمكنك تقديم الاعتراض مرة أخرى خلال الفترة المسموحة.
  • وسيتم تعويضك بجميع الدعم بأثر رجعي عندما تكون مستحقًا للدعم.

لماذا تتأخر أهلية حساب المواطن 1445

تعود أسباب تأخر أهلية حساب المواطن إلى:

  • إذا كان الراتب الشهري للمتقدم يتجاوز الحد المسموح به للاستفادة من البرنامج.
  • إدخال رقم حساب بنكي خاطئ أو تغييره بدون إشعار، مما يؤدي إلى تأجيل إمكانية الاستفادة من الحساب.
  • تقديم وثائق منتهية الصلاحية عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.
  • ضرورة التحقق من تطابق المعلومات الشخصية مع البيانات المسجلة لدى الجهات المعنية.
  • في حال عدم قيام المستفيد بتحديث معلوماته الشخصية بانتظام، يتعذر عليه الحصول على الدعم لأن تحديث البيانات يُعتبر شرطًا أساسيًا.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
محمودمنذ 6 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى