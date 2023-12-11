استقبليها وفرحي أطفالك.. تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات الجديد بجودة HD

تعد قناة توم وجيري من أهم قنوات الأطفال التي تقوم على إذاعة العديد من البرامج الكرتونية المختلفة، مما تعمل على إسعاد الصغار وتملأ البيوت فرحة، كما أن المحتوى المقدم على القناة يعد مميز وفريد من نوعه لا يمكن توافره في أي قناة فضائية أخرى، وأصبحت من أشهر وأبرز القنوات التي تقدم محتوى كرتوني وكوميدي للأطفال صغار السن، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية التردد الجديد للقناة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن استقبال قناة توم وجيري الجديد، بعد تحديث التردد الجديد للقناة، من أجل العمل على متابعة أفضل البرامج الكرتونية التي منها توم وجيري، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما تردد القناة يكون 11345.

إضافة إلى أن معدل الترميز فدهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

طريقة استقبال قناة توم وجيري الجديد 2023 النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أولاً يُرجى الذهاب إلى جهاز الرسيفر.

بعد ذلك يتم الدخول إلى قائمة الإعدادات.

بعد ذلك يتم الضغط على “التثبيت اليدوي”.

إدخال التردد الجديد لقناة توم وجيري.

بعدها يتم تحديد القمر الصناعي.

إدخال باقي البيانات الأخرى الخاصة بالقناة.

ليتم العمل على استقبالها في النهاية بكل سهولة.

قناة توم وجيري الجديد

وتتميز قناة توم وجيري بأنها من أهم القنوات التي تهتم بشريحة الأطفال، حتى أن محتواها المقدم يكون بصورة ودقة عالة وواضحة بحيث لا يمل منه المشاهدة، إضافة إلى أنها حريصة كذلك على عدم عرضها لأي مواقف مخلة أو ما شابهه ذلك كما يتم في القنوات الأخرى، لذلك يمكن ترك الأطفال أمامها دون خوف أو قلق ولأطول فترة ممكنة.