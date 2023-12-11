“بعد التعديلات الأخيرة” معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023-2024 وشروط القبول

الكثير من الطلاب يرغبون في معرفة معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023-2024، فبعد التعديلات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العراقية أصبح الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في تشوق لمعرفة معدلات القبول في الجامعات والمعاهد بعد تلك التعديلات، فلقد تم نشر معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية للعام 2023 عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل وزارة التربية، ويعد هذا التحديث مصدرًا مهمًا للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم العالي، إذ يتيح لهم ذلك متابعة جميع معدلات القبول وتقديم رغباتهم للتسجيل في مختلف الكليات والجامعات.

الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023-2024

للحصول على نتائج القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023-2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع وزارة التعليم العالي العراقي أو قم بالولوج إلى موقع نتائجنا.

ثم انقر على خانة الخدمات الإلكترونية المتاحة في الصفحة الرئيسية للموقع.

بعدها حدد الخدمات المرتبطة بالطلاب.

ثم قم بالبحث عن دليل الطالب للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية وانقر عليه.

وستظهر خيارات لتحميل دليل الطالب، انقر على الخيار المناسب لتنزيل الملف.

بوعد تحميل الملف افتح دليل الطالب للاطلاع على معدلات القبول المركزي في الجامعات والمعاهد العراقية.

معدلات القبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2023-2024

تتباين معدلات القبول في الجامعات العراقية بين الفرع الأدبي والفرع العلمي، وفيما يلي بعض النسب التي تعكس تلك التفاوتات في بعض الكليات:

معدلات القبول بالفرع الأدبي:

في جامعة بغداد، نسبة القبول في كلية الآداب تبلغ 50%.

لطلاب قسم علم النفس في كلية الآداب، تصل نسبة القبول إلى 83%.

كما أن نسبة القبول في كلية تربية تخصص رياض أطفال في جامعة بغداد تبلغ 83%.

معدلات القبول بالفرع العلمي:

في جامعة بغداد، يصل معدل قبول طلاب تخصص الهندسة بالحاسوب إلى 95.33%.

بينما يتم قبول طلاب كلية الطب التعليم الكندي في جامعة بغداد بنسبة 99.5%.

في كلية الصيدلة بنفس الجامعة، يصل معدل القبول إلى 99.05%.

بالنسبة لكلية طب الأسنان في جامعة بغداد، تصل نسبة القبول إلى 98.67%.

شروط القبول في الجامعات والمعاهد العراقية

شروط القبول في الجامعات والمعاهد العراقية كالآتي: