التقويم الدراسي السعودي 1445: كم عدد الفصول الدراسية ومتي تبدأ الدراسة ومتى تنتهي

التقويم الدراسي السعودي: يُعد التقويم الدراسي من أهم العوامل التي تؤثر على سير العملية التعليمية، حيث يحدد مواعيد الدراسة والإجازات، وينظم توزيع المقررات الدراسية على مدار العام، ومؤخرًا، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445، والذي يتضمن عددًا من التغييرات المهمة، ومن خلا مقالنا سنتناول أبرز التغييرات التي طرأت على التقويم الدراسي الجديد، كما سنوضح ما سيتم في كل فصل بالتفصيل.

ما هي التغيرات التي طرأت على التقويم الدراسي في السعودية لعام 1445؟

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1445، حيث يتضمن مجموعة من التغيرات عن العام الدراسي السابق، ومن خلال الأسطر التالية نوضح تفاصيل التقويم الدراسي الجديد في المملكة العربية السُّعُودية.

أولا نظام الدراسة

نظام الدراسة ثلاث فصول دراسية، تشتمل على التالي:

عدد الأسابيع الدراسية: 38 أسبوعًا.

عدد أيام الدراسة: 180 يومًا.

عدد أيام الإجازات في أثناء العام الدراسي: 60 يومًا.

عدد أيام الإجازة الصيفية: 68 يومًا.

المواعيد الدراسة للعام الدراسي

مواعيد بداية ونهاية كل فصل دراسي تكون على النحو التالي:

بداية الدراسة: يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م.

نهاية الفصل الدراسي الأول: يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

بداية الفصل الدراسي الثاني: يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

بداية الفصل الدراسي الثالث: يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م.

نهاية الدراسة: يوم الإثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

الإجازات في أثناء العام الدراسي

ويشتمل العام الدراسي القادم 1445 على نحو من 10 إجازات متنوعة بيانها كالتالي:

إجازة اليوم الوطني: يوم الخميس 22 / 2 / 1445هـ الموافق 2 / 9 / 2023م.

إجازة يوم التأسيس: يوم الخميس 22 / 2 / 1445هـ الموافق 2 / 9 / 2023م.

إجازة عيد الفطر: تبدأ يوم الخميس 28 / 4 / 1445هـ الموافق 20 / 4 / 2024م.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: تبدأ يوم الخميس 16 / 6 / 1445هـ الموافق 14 / 5 / 2024م.

إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول: تبدأ يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني: تبدأ يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

بالإضافة إلى 4 إجازات مطولة.

كما تمنح الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السُّعُودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة من قبل الوزارة.