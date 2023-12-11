نزول دعم الضمان الاجتماعي في اليمن 2023 رابط الإستعلام عن الدفعة المستحقة

يعد الضمان الاجتماعي في اليمن، من أهم البرامج التي تم إطلاقها للعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين والفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، فضلاً عن أن البرنامج يتم صرفه بشكل شهري لفئة مستهدفه في جميع محافظات اليمن، وخاصة الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج، بما يُساهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والحصول على حياة كريمة ملائمة لجميع الفئات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

صرف الضمان الاجتماعي 2024

أوضحت الموارد البشرية اليمنية، أن صرف الضمان الاجتماعي يكون يوم 20 من كل شهر ميلادي، ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في اليمن، فضلاً عن أن قيمة دعم الضمان تختلف من فرد إلى أخر، وفقًا للدخل المتحصل عليه وعدد أفراد الأسرة، وبعض المعايير الأخرى التي يتم على أساسها تحديد راتب الضمان الاجتماعي المطور، على أن يتم الإيداع في كافة حسابات المستفيدين البنكية وإمكانية الصرف من مختلف المنافذ المؤهلة لذلك.

خطوات الإستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي 2023 اليمن

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي في اليمن، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع الموارد البشرية الإلكتروني.

ومن ثم يتم اختيار “الضمان الاجتماعي”.

وعليه يُرجى كتابة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد.

الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

لتتمكن من معرفة الدعم والقيمة المستحقة.

مساعدات حكومة اليمن للمواطنين

يذكر أن دعم الضمان الاجتماعي المباشر موجهة إلى العديد من الفئات الأكثر استحقاقًا في مختلف محافظات اليمن، حتى أن الحكومة تُسهل من كافة الإجراءات اللازمة للحصول على مثل هذه المنح المالية التي تُساعد الكثير من الأسر وتُعينهم على الحياة المعيشية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الأكثر اضطرابا.