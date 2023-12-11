“كشف مصير جابرييل بعدما سقط من الجرف” مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الخامسة 5 مترجم باللغة العربية HD عبر موقع قصة عشق

يترقب الكثير من عشاق المسلسلات التركية عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الخامسة والتي من المقرر عرضها اليوم بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل التركي بعد عرض أربعة حلقات فقط منه حتى الآن وكانت الفترة الماضية قد شهدت انتشار كبير لعدد من المسلسلات التركية التي حققت نجاح كبير في جميع أنحاء العالم وخاصه بالوطن العربي الذي اصبح به عدد كبير من محبي الأعمال التركية.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الحلقة الخامسة

ويتناول المسلسل قصه صلاح الدين الأيوبي من خلال حياته وصراعه في تحرير القدس من بين ايدي الصليبيين وهو ما جعل مسلسل يحظى باهتمام عدد كبير نظرا لأهمية تلك القضية لدى العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم ونظرا لأن صلاح الدين يعد من ابرز الشخصيات التاريخية والإسلامية والتي اهتم عدد كبير بمعرفه التاريخ الذي قام به هذا البطل.

متى عرض الحلقة الجديدة

ويتم عرض حلقه جديده من المسلسل بشكل أسبوعي وذلك في يوم الاثنين من كل أسبوع ومن المقرر عرض الحلقة الخامسة اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا ومكة المكرمة والساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

تردد قناة TRT 1 التركية

ويتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل من خلال قناة تي أر تي التركية TRT 1 والتي تقوم بعرض عدد كبير من المسلسلات التركية عبر شاشتها ولذلك قامت القناة بتحقيق عدد كبير من نسب المشاهدة في جميع أنحاء العالم ومن بينها الوطن العربي ويمكن استقبال القناه على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 11034 عمودي بمعدل ترميز 5000 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومتابعة كافة ما يتم عرضه على القناة.