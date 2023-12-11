رابِــط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر عبر موقع www.asd.ma | تسجيل دخول منصة طلب الدعم

الجميع يبحث عن شروط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر الذي قدمته دولة المغرب لمساعدة أبنائها المواطنين الذين وصل بهم الحال في حالة انتظار لأي مساعدة مالية تمكنهم من شراء الطعام لأنفسهم، لا سيما أن الحكومة المغربية لم تستطع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام حاجة أبنائها لوجود مثل هذا الدعم المالي الشهري بل قدمته لهم بمنتهى السرعة، لذا هيا بنا نتعرف سويا على شروط وخطوات التسجيل في هذا الدعم.

الدعم الاجتماعي المباشر

لكل مواطن مغربي يرغب في أن يحيا حياة كريمة ويحصل على أموال تساعده في تحسين مستواه الاجتماعي والاقتصادي ها نحن ذا نعلن لكم الشروط الواجب توافرها في كل مواطن يرغب في الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، المقدم خصيصا من الحكومة المغربية لمساعدة الأسر الذين تكاثرت عليهم الديون والأقساط ولا يستطيعون دفعها في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمرون بها داخل بلدهم المغرب.

لا سيما أن الشروط الموضوعة حتى يتم قبول من يريد التقديم في هذا الدعم تبدو سهلة وميسرة، على أن تتلخص في النقاط التالية

أولاً يجب أن يكون الشخص المتقدم من الجنسية المغربية. يجب أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة. لا بد من وجود الأوراق التي تدل على صعوبة الحياة التي يعيشها الشخص الراغب في الحصول على الدعم المالي. لا بد من أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم داخل دولة المغرب. يجب أن يكون المتقدم مسجلا في السجل الاجتماعي.

خطوات التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

بعدما تم الاطلاع على قائمة الشروط التي وضعتها الحكومة المغربية لكي تنظم عملية دفع الدعم الاجتماعي المباشر لكل من يحتاجه، فإننا وجدنا أن هناك بضع خطوات لا بد من أن يتم تطبيقها بحذافيرها حتى يحصل المواطن على الدعم بعدما يتم قبول طلبه في التقديم، على أن تتلخص خطوات التسجيل في الدعم فيما يلي