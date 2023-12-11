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يا لولولولو.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 Wanasah TV بعد التحديثات الأخيرة من إدارة القناة
بدأ البحث الآن يزداد تدريجيًا على شبكة الإنترنت بشأن تردد قناة وناسة للأطفال 2024، حيث تعتبر من أهم قنوات الأطفال في العالم العربي فهي مناسبة للأعمار التي تتراوح ما بين العامين وعمر ال13 عام، حيث يجدون فيها ما يحبون رؤيته وسماعه في صورة أغاني متنوعة ما بين التعليمي والترفيهي كما أنها تحتوي على برامج تحفيزية للأطفال كما أنا تساعد في الكشف عن مواهبهم وكسب مهارات جديدة تساعدهم في جني مهارات متنوعة.
تردد قناة وناسة للأطفال 2024
يبحث أولياء الأمور سواء آباء وأمهات عن تردد قناة وناسة للأطفال 2024 سواء على شبكات الإنترنت أو على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كي يقومون بضبط إعداداته على هذا التردد، والذي جاء على النحو التالي:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد 11559-11470
- معدل الترميز: 27500
- معمل تصحيح الخطأ: 3\4
- الاستقطاب: أفقي
مميزات قناة وناسة للأطفال
وبعد التعرف على تردد قناة وناسة للأطفال 2024، فهناك العديد من القنوات التي تم تخصيصها للأطفال والتي من أهمها قناة وناسة، وتكمن مميزات هذه القناة في التالي:
- تقوم باستعراض مئات أغاني الأطفال التي تتسم بوزن وقافية والتي تقوم بإثارة المتعة لديهم.
- تساهم القناة في تقديم الكثير من الأناشيد التي تقوم بمخاطبة الصغار وفقًا للصورة التي يفضلونها.
- القناة لا تقدم جانب ترفيهي فقط وإنما جانب تعليمي كذلك.
- القناة تساهم في تحفيز الأطفال من أجل تعلم مهارات إيجابية فضلاً عن التحلي بأخلاق جيدة تتناسب مع الدين الإسلامي.
- قناة وناسة تعمل بصوت وصورة ذو جودة عالية.
- القناة تعمل على مدار 24 ساعة بصورة مجانية.