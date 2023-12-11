بعد اقرار الزيادة الجديدة كيف تحسب الزيادة الجديدة في معاشك 2024

يتطلع عدد كبير من أصحاب المعاشات إلى معرفة نسبة الزيادة المقررة في المعاشات لعام 2024، والتي من المقرر صرفها في شهر يناير المقبل، وفقًا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية في المعاشات بنسبة 15%، صرح مجدي البدوي، رئيس اتحاد العمال، لصحيفة “الوطن” بأنه وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، يُحدد زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى قدره 15%. وفقًا لهذا القانون، يوافق يوم 30 يونيو من كل عام على تحديد نسبة الزيادة، حيث يتم صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام. وبناءً على ذلك، من المقرر تنفيذ زيادة المعاشات لعام 2024 في الأول من يوليو القادم، ما لم يُصدر قرار بتقديم تاريخ الصرف كما حدث في العام الحالي.

الزيادة الجديدة في معاشات 2024

أوضح رئيس اتحاد العمال أنه، وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، الذي يسمح بزيادة المعاشات في بداية العام الجديد، من المتوقع زيادة المعاشات في يناير 2024 بنسبة 15%.