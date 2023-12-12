ايش ميعاد نزول وإمكانية تحميل جراند ثفت اوتو 6 بأقوى جرافيك خـــيالـــي
موعد نزول جراند ثفت اوتو 6 من أكثر ما يهم محبي لعبة جاتا، وهي تعد من الألعاب القتالية المشهورة والتي استطاعت جذب العديد من الأشخاص إليها من الأعمار المختلفة، وبعد نزول الاعلان الترويجي الخاص بها أصبح العديد من محبيها يريدون معرفة الموعد الذي ستنزل به وكيفية تحميلها، ولذا فقد تم تخصيص هذا المقال للحديث عن ذلك.
موعد نزول جراند ثفت اوتو 6
صرحت شركة روكستار بشكل رسمي عن موعد نزول جراند ثفت اوتو 6 والذي سيكون خلال شهر ديسمبر الحالي، وقد أكد مطور هذه اللعبة ذلك الخبر بمنشور في تطبيق إكس وتحدث عن الخطط الخاصة بهم لإظهار أول فيديو رسمي دعائي عن اللعبة بأوائل هذا الشهر، وقد كان يفترض إصدار اللعبة خلال السنة السابقة، لكن وبعد حدوث بعض التسريبات من سنة ونصف فقد قررت الشركة ألا تفصح عن اللعبة وتجري بعض التعديلات بها لكسر الروتين، ولذا فإنه يتوقع إطلاق اللعبة بصورة رسمية في شهر ديسمبر الحالي أو في أوائل السنة القادمة.
تنزيل لعبة جراند ثفت اوتو 6 على الهاتف
بإمكانك الآن تنزيل لعبة جراند ثفت اوتو 6 لجهازك الهاتف بطريقة سهلة للغاية، فقط اتبع هذه الخطوات:
- افتح شبكة الإنترنت على جهازك الهاتف.
- اكتب اسم موقع rockstar games داخل مربع البحث بالمتصفح الخاص بك.
- ثم أضف جميع بيانات الدخول المتعلقة بك والتي يجب أن تكون مكتوبة بشكل دقيق.
- افتح بعدها القائمة من الجانب الخاص بالشاشة وابحث عن اسم لعبة GTA 6.
- حدد نظام الجهاز الخاص بك بعد ذلك واضغط فوق الخانة المكتوب بها buy now.
- ستفتح أمامك نافذة ثانية عليك أن تضيف بها جميع ما يتعلق ببيانات الدفع.
- وبعد قيامك بالدفع سيظهر لك رابط للتنزيل.
- اضغط على الرابط ومن ثم ستبدأ اللعبة في التحميل على جهازك الهاتف.