صدور كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 جميع محافظات العراق مظلتي spa.gov.iq

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، التي شملت مئات المواطنين المستحقين للحصول على الدعم في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن الأسماء تم الإعلان عنها بعد أن تمت مراجعتها وفحصها بشكل واضح وصحيح، ليُصبح أمام جميع المشمولين إمكانية البحث عن كل ما شملتهم المنحة المقدمة من حكومة العراق.

استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من اتباعها حتى تقوم بإستخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفقًا للنحو التالي:-

قم بالذهاب مباشرة لموقع مظلتي.

ثم قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يُرجى تحديد الوجبة والدفعة التي ترغب الإستعلام عنها.

بعد ذلك يتم إدخال باقي البيانات الخاصة بالمستفيد.

الضغط مباشرة على زر “تنزيل الكشوفات”.

ليتم استخراجها في النهاية بكل سهولة، وإمكانية البحث عن الإسم كذلك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

من أجل التقديم على منحة الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب انطباق الشروط التي تتمثل في الأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كما يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العرق.

أن يقوم بإرفاق جميع المستندات التي تؤهله للحصول على الدعم.

ألا يكون لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية لكي يتمكن من الحصول على المنحة.

بحث اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإستقبال جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، والعمل على فحصها وإجراء دراسة ميدانية لجميع المتقدمين، على أن يتم اختيار ما هو مؤهل للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، مع العلم أن الكشوفات يتم رفعها عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ليسهل القيام بالبحث عن الكشوفات ومعرفة الأسماء المقبولة بكل سهولة.