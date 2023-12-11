أفرح يا سيدي وأنبسط..خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين 2023 وأهم الشروط المطلوبة

يثير استفسار العديد من المواطنين حول كيفية إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قبول طلبات إضافة المواليد، وحددت الوزارة شروطًا متعددة لهذا الغرض، سنتعرف على هذه الشروط والخطوات البسيطة التي أعلنتها الوزارة.

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2023

يمكن للمواطنين إضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال الخطوات التالية:

1. قم بزيارة بوابة مصر الرقمية.

2. قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب إذا لم تكن لديك واحد.

3. إذا قمت بإنشاء حساب جديد، أضف المواليد بإدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين واسم الأم وبيانات أخرى.

4. اختر “إضافة أفراد أسرتي غير المتقيدين”.

5. أدخل أسماء المواليد بتنسيق رباعي.

6. أدخل الرقم القومي للمواليد واتبع الخطوات المتبقية.

7. اضغط على “إضافة”، وسيتم مراجعة طلبك.

8. في حال قبول الطلب، ستتلقى رسالة تأكيد.

فئات مستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت فئات معينة مؤهلة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وتتضمن هذه الفئات:

1. المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

2. المواطنين الحاملين لبطاقة الخدمات المتكاملة.

3. الأشخاص المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

4. أبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

5. زوجة الشهيد.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

تتطلب إضافة المواليد إلى بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين تقديم الأوراق التالية:

1. الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

2. رقم البطاقة التموينية.

3. عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية.

4. اسم صاحب البطاقة التموينية.