القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية Al Ahly vs Al-Ittihad + جهز نفسك لماتش الأهلي النهاردة

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية من أكثر ما يتم البحث عنه حاليا حيث. يترقب الجماهير في كل مكان انطلاق البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 11 ديسمبر حتى 22 ديسمبر بمشاركة فريقين من الاندية العربية هما الاهلي المصري واتحاد جدة السعودي، حيث تستضيف مدينة جدة البطولة بداية من الغد بافتتاحية البطولة بين اتحاد جدة ونظيره أوكلاند سيتي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، ونقدم اليكم بشكل تفصيلي نظام البطولة والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية وموعد المباريات

تنطلق غدا الثلاثاء أولي مباريات البطولة بين اوكلاند سيتي في ضيافة اتحاد جدة الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، والفائز من هذه المواجهة يلاقي النادي الأهلي في الدور المقبل يوم الجمعة المقبل، على أن يواجه الفائز من المواجهات السابقة فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

في الجهة الأخرى يواجه اورا الياباني نظيره ليون المكسيكي يوم 15 ديسمبر المقبل ليواجه الفائز المرشح الاول للبطولة وهو مانشستر سيتي في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، على أن يكون نهائي البطولة يوم 22 ديسمبر في التاسعة مساء بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت مصر.

من المنتظر ديربي عربي يجمع بين الأهلي المصري واتحاد جدة في الدور ربع نهائي من البطولة، ويمر كلا الفريقين حاليا بفترة سيئة على مستوى النتائج لكن كلا الفريقين يحاول كلا منهما للوصول للنهائي، واليكم جوائز بطولة كأس العالم للاندية:

المركز الاول: 5 مليون دولار.

المركز الثاني: 4 مليون دولار.

المركز الثالث: 2.5 مليون دولار.

المركز الرابع: 2 مليون دولار.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للاندية

تنقل مباريات البطولة عبر قنوات السعودية الرياضية SCC حيث تمتلك القناة حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للاندية كناقل حصري، واليكم تردد قناة SSC 1HD عبر النايل سات :

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

ويمكن استقبال تردد قناة SSC الناقلة لمباريات كاس العالم للاندية عبر القمر الصناعي العرب سات كما يلي: