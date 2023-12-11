حساب المواطن .. طريقة تحديث بيانات الحساب وتقديم الاعتراض 1445

تحديث البيانات في حساب المواطن أمر ضروري، لأنة في حالة تغير أي بيانات خاصة بالمستفيد، أو بأحد التابعين قد يؤدي ذلك إلى توقف الحساب، ولا يعود الحساب إلا بعد عمل تحديث البيانات ومطابقتها بالبيانات الفعلية، حيث وضع البرنامَج لمساعدة الأسر محدودة الدخل، ولكي يقوم البرنامَج بالتوزيع العادل على جميع هذه الأسر لابد من التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها بالبيانات الفعلية، لذلك يقوم البرنامَج بدارسة حالة الأهلية شهريًا، وفي الأسطر التالية نبين كيف يمكن تحديث بيانات الحساب.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1445

يمكنك عمل تحديث للبيانات الشخصية الخاصة بحساب المواطن من خلال موقع حساب المواطن، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع حساب المواطن. سجل دخولك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، أو من خلال نفاذ. بعد الدخول إلى حسابك وتفعيله بإدخال رمز التحقق، اختر تفاصيل الطلب. تفتح أمامك قائمة بمجموعة من البيانات منها: بيانات عامة، بيانات التابعين، بيانات العنوان وغير ذلك. قم بالدخول على البيانات التي تريد تعديلها، وبعد التعديل اضغط حفظ. ارجع مرة أخرى إلى الصفحة السابقة، واضف المرفقات إن وجد، ثم اضغط حفظ.

وبذلك تكون قمت بتحديث البيانات، ويمكنك التواصل مع فريق عمل البرنامَج من خلال الرَّقْم: 19912 لتأكيد تحديث بياناتك، وكذلك تأكيد استحقاقك.

خطوات تقديم الاعتراض في حساب المواطن

تستطيع تقديم الاعتراض في حساب المواطن عند ظهور نتيجة الأهلية غير مستحَق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المواطن. سجل دخولك إلى حسابك كما سبق. ادخل على دراسة الأهلية. اطلع على أسباب عدم الاستحقاق. ارجع إلى تفاصيل الطلب، وعدل البيانات التي أدت إلى عدم استحقاقك. ارفق المستندات التي تثبت أهليتك. اضغط تقديم اعتراض.

يتم التواصل معك بإرسال رسالة نصية برقم الطلب، كما يتم دراسة الطلب خلال مدة 90 يوم ويتم بعدها إعلان نتيجة الاعتراض، حيث في حالة ظهور النتيجة مستحَق يتم صرف الدعم بأثر رُجْعِيّ.