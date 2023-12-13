بتعرف تعد لكام!!.. زيادة المرتبات في هذا الموعد لجميع الموظفين + وزارة المالية تُطلق أخبار سعيدة

يبحث الكثير من الموظفين عن زيادة المرتبات في هذا الموعد وذلك بعد مرور حوالي أسبوعين من شهر ديسمبر، حيث ينتظر آلاف الموظفين العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية موعد نزول المرتبات، ولقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي بزيادة الحد الادني للأجور ليصبح 4000 جنيه لجميع الموظفين في أجهزة الدولة، وأيام قليلة تكشف عن وزارة المالية عن الموعد الرسمي لصرف رواتب ديسمبر بالزيادة المقررة، وهذا ما نوضحه لكم خلال سطور هذا المقال فتابعوا معنا.

زيادة المرتبات في هذا الموعد

تصاعدت عمليات البحث من جميع الموظفين في القطاعات الحكومية عن موعد زيادة المرتبات فإنه وفقا للقانون من المقرر تطبيق الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة بقيمة 15% ولذلك من المتوقع زيادة الرواتب في يوليو 2024، ولكن قد يتم تبكير هذا الموعد إلى ابريل كما حدث هذا العام مع ارتفاع نسب التضخم وغلاء الاسعار بتوجيهات من الرئاسة، وخلال هذا العام تم رفع الحد الادنى للاجور ثلاث مرات آخرها في أكتوبر حيث ارتفعت إلى 4000 جنيه.

أما في القطاع الخاص نصت المادة الثانية من القانون على أن قيمة الحد الادني للعلاوة الدورية السنوية تسري من العام المالي 2024، ويكون ذلك حسب السنة المالية المحاسبية لكل مؤسسة بما لا يقل عن نسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد ادني 200 جنيه والمنصوص عليها في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن موعد صرف رواتب شهر ديسمبر لجميع الموظفين في القطاع الحكومي بداية من يوم الأحد 24 ديسمبر حتى يوم الخميس 28 ديسمبر.

وأكدت الوزارة على أنه تم تحديد أيام من 9 حتى 11 ديسمبر لصرف مرتبات الموظفين الذين تخلفوا عن رواتبهم في شهر نوفمبر، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي في البنوك وفروع بنك ناصر والمحافظ الالكترونية ومنافذ فوري بجميع المحافظات.