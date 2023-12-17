خبر زي السكر.. صرف 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين بهذه الشروط + وزارة التموين والتجارة تُسعد هؤلاء

يمكنك الآن الحصول على 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين في ضوء سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطبيق القرارات والأوامر التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث أمر سيادته بضرورة توافر الخبز البلدي الذي يحتاج له المواطنون حتى وإن كانوا غير مستفيدين من الدعم التمويني، وبهذا الحال سوف يحصل المواطن على كل ما يريد من عدد أرغفة الخبز البلدي في الوقت الذي يرغب فيه فقط كل ما على المواطن فعله هو أن يحصل على كارت الخبز.

125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين

حينما تم تداول الخبر الذي انتشر كانتشار النار في الهشيم بين جموع المواطنين بخصوص إمكانية حصول جميع المواطنين داخل حدود جمهورية مصر العربية على عدد الأرغفة التي يرغبون فيها دون أن يكونوا ضمن المنظومة التموينية، والجميع أرادوا التأكد من حقيقة هذا الخبر، وبالفعل أصبح من حق المواطن أن يحصل على الخبز البلدي دون أن يكون ضمن مستفيدي الدعم التمويني والدليل على ذلك أنه يمكن للمواطن أن يحصل على 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين.

علما بأن مبلغ شحن كارت الخبز هو ما يحدد عدد الأرغفة التي يمكن أن يحصل عليها المواطن حيث يتم شحن الكرت بالمبلغ تبعا لرغبته، فمثلا إذا تم شحن الكارت بمبلغ قدره 25 جنيها فإن ذلك يعني أن المواطن سوف يحصل على 25 رغيفا في اليوم، أما فيما يخص الحصول على 125 رغيفا فإن ذلك كيف يحتم على المواطن أن يقوم بشحن الكارت بمبلغ قدره 100 جنيه.

خطوات الحصول على كارت الخبز

تساءل الكثير من المواطنين في لهفة حول موعد صدور كارت الخبز ومنها وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن كون كارت الخبز سيكون متاحة لجميع المواطنين خلال شهر فبراير القادم لعام 2024، وهذا يعني الحصول على 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين لذلك لا بد من وضع خطوات الحصول على هذا الكارت كالتالي: