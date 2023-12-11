“بعائد شهري“ خطوات فتح دفتر توفير بالبريد للأطفال 2024

يرغب الكثير من أولياء الأمور في فتح حساب بالبريد المصري لابنائهم وبناتهم من أجل تأمين المعيشة في المستقبل وحفظ أموالهم، كما يجب توافر الشروط المطلوبة في الشخص الذي يرغب في فتح الحساب في البريد بكل سهولة.

الشروط المطلوبة لفتح دفتر توفير في البريد

يجب توافر العديد من الشروط المختلفة من أجل فتح دفتر بريد للأبناء في البريد المصري بكل سهولة وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي:

لابد من ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 16 عاما.

يشترط لفتح الحساب في البريد وضع مبلغ قيمته 100 جنيه كحد أدنى للشخص العادي أو 1000 جنيه للشركة.

لفتح حساب بريد لشركة، فلابد من إرسال كافة المستندات التي تخص تسجيل الشركة في السجل التجاري.

أنواع الحسابات في البريد المصري

يوجد نوعين من أنواع الحسابات التي توجد في البريد المصري بفائدة يومية وهؤلاء النوعين من الحسابات يكون كالآتي:

الحساب الفضى في البريد المصري، حيث أن فئة هذا الحساب تكون بمبلغ أقل من عشرة آلاف جنيهات وتكون نسبة الفائدة بمعدل يومي.

يمكن فتح الحساب الذهبي في البريد المصري بمبلغ يبدأ من عشرة آلاف جنيهات وتكون الفائدة الخاصة بهذا الحساب بمعدل يومي.

مواعيد عمل مكتب البريد

يبدأ مكتب البريد عمله في جميع المحافظات بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وفي الإجازات الرسمية التي يتم إعلانها بواسطة رئاسة مجلس الوزراء.