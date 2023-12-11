“مباريات كأس الملك” القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب 2024

ينتظر الكثير من المتابعين وعاشقي كرة القدم، مباراة النصر والشباب التي تُقام ضمن ربع نهائي كأس الملك 2024 بالمملكة العربية السعودية، حيث إن فريق النصر لم ينجح في تحقيق كأس الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، منذ ثلاثة أعوام مضت، لهذا فإنهم يطمحون في الفوز الساحق لهذا العام خاصة بعد إنضمام كريستيانو رونالدو للفريق والعمل على تحقيق أغلى الكؤوس.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

من المؤكد أن تقومم قناة SSC السعودية بنقل مباراة النصر والشباب اليوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت مصر، فضلاً عن أن متابعة المباراة بتقنية وصورة عالية وفائقة، كما يمكن الإشتراك كذلك من أجل العمل على شراء جهاز GOBX للعمل على فك تشفير قناة SSC، وغير ذلك من المنصات الإلكترونية التي ستقوم بإذاعة المباراة بعد دقائق من الأن.

تردد قناة SSC السعودية

من أجل القيام بمشاهدة مباراة النصر والشباب، يجب عليك استقبال القناة وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-