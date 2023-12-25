تـوا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla gov iq كُــل المحافظات بالعــراق

يبحث العديد من المواطنين بالعراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية المستفيدين من الوجبة السابعة، بالتزامن مع اعلان وزارة الشؤون الاجتماعية استكمال مراجعة طلبات المواطنين التي تجاوز عددها 300 الف طلب مقدم للاستفادة من هذا الدعم الحكومي، حيث تقدم الوزارة برنامج الرعاية الاجتماعية شهريا للأسر الفقيرة لمساعدتهم في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة وعيش حياة كريمة، وأكدت الوزارة على امكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين عبر منصة مظلتي في خطوات بسيطة، وهذا ما نسرده لكم خلال سطور المقال.

شروط التسجيل في اسماء الرعاية الاجتماعية

بحسب اعلان وزارة الشؤون العراقية فإن موعد صرف الدفعة السابعة ستكون في نهاية شهر ديسمبر الحالي ومن المقرر أن تكون هي الوجبة الأخيرة لهذا العام، وتقدم الحكومة هذا الدعم لاكثر من ربع مليون مواطن سنويا لتلبية احتياجاتهم وتخطي هذه الازمة الاقتصادية، وقد وضعت الوزارة عدة شروط يجب استيفائها في الشخص المتقدم للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية كما يلي:

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم دائم فيها.

ألا يقل عمر الشخص عن 18 عاما ولا يزداد عن 60 عاما.

عدد افراد الاسرة هو 4 أشخاص فقط ولا يقل عن ذلك.

لا يمتلك المتقدم اي عقارات او انشطة تجارية.

لا يكون حاصلا على معاش حكومي أو مسجل لدى برامج الدعم الحكومية الأخرى.

تقدم المنحة فقط الارامل والمطلقات ومحدودي الدخل بشرط تقديم كافة الاوراق والمستندات التي تثبت صحة ذلك.

خطوات الاستعلام عن الوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية

يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية كيفية الاستعلام عن اسماء المستفدين عبر منصة مظلتي، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: