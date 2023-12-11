لا تفوت الفرصة : ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 فرصتك الذهبية للفوز بجائزة الحلم الاكبر

مع اقتراب نهاية عام 2023 يبحث الكثيرين من جميع الدول عن ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للاشتراك في المسابفة والفوز بالجوائز الاسبوعية والشهرية ومن ثم الفوز بجائزة الحلم الاكبر، هذه فرصتك الذهبية للفوز بجائزة الحلم الكبيرة حيث يوجد جوائز استثنائية في انتظار الفائزين

مسابقة الحلم 2024

اليوم تأتي فرصتك الأخيرة للمشاركة في مسابقة الحلم، حيث يمكنك الفوز بجائزة الحلم الكبرى قيمتها 100,000 دولار أمريكي. إن مسابقة الحلم هذه أحدثت ضجة كبيرة في الوطن العربي، وتعتبر من بين أبرز المسابقات التي تجذب انتباه الملايين.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة الحلم لشهر ديسمبر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمسابقة.

أدخل رقم هاتفك للمشاركة.

قم بالإجابة على السؤال الخاص بالمسابقة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن أيضًا المشاركة عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المخصص لبلدك. استخدم الأرقام التالية للمشاركة:

مصر : ارسال رسالة “حلم” على رقم 95458 أو 95450 من شركة اتصالات. أو إرسال رسالة “حلم” على رقم 95458 أو 95450 من شركة أورانج. إرسال رسالة “حلم” على رقم 95450 أو 95458 من شركة وي.

المملكة العربية السعودية : إرسال رسالة “حلم” على رقم 858888 من شركة STC. إرسال رسالة “حلم” على رقم 755505 من شركة زين. إرسال رسالة “حلم” على رقم 300300 من شركة virgin. إرسال رسالة “حلم” على رقم 313131 من شركة lebara.

الأردن : إرسال رسالة “حلم” على رقم 98880 من شركة orange.

الكويت : الاتصال على رقم 4141 من شركة GSM.

البحرين : إرسال رسالة “حلم” على رقم 94000 أو 98885.

العراق : إرسال رسالة “حلم” على رقم 2770، أو الاتصال على رقم 2266.

عمان : إرسال رسالة “حلم” أو “Dream” على رقم 90434 من شركة GSM.

تونس : إرسال رسالة “حلم” على رقم 85819 من شركة tunisie telecom.

بمجرد إتمام عملية التسجيل، انتظر إعلان الفائز على الهواء. السحب يتم بشكل مباشر، ويعلن عن اسم الفائز ليصبح جزءًا من رحلة البحث عن الحلم الكبير في مسابقة الحلم 2023.