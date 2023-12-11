حقيقة صرف مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة الشخصية التي بها هذه الأرقام + هيئة البريد تكشف “من حظك الحلو”

هل هناك مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة من هيئة البريد المصرية؟ لقد تساءل الكثير من المواطنين الذين سبق لهم وقرءوا هذا الحديث مسبقا حول مدى حقيقة هذا الخبر، الذي يفيد أنه سوف يتم منح بعض الفئات مبلغ مالي كمكافأة من هيئة البريد المصرية لمن سبق لهم التعامل مع هيئة البريد، الأمر الذي صممنا أن نتأكد من حقيقته من ناحية وكذلك نتعرف على رد هيئة البريد من ناحية أخرى.

مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة

في ظل تلك الظروف التي يعيشها المواطن المصري وكذلك أصبح الكثير من المواطنين تحت خط الفقر فعادة ما نجدهم يفرحون بأي خبر يتم تداوله بخصوص منح المواطنين مكافأة مالية، وكما جرت العادة في الآونة الأخيرة فإننا وجدنا أنه قد تم الإعلان عن وجود مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة من هيئة البريد المصرية، بالفعل قد أثار هذا الخبر فرحة الكثير من الأشخاص بل وصدقوه أيضا.

لكن هناك بعض الفئات ما زالت تبحث عن الدقة والصدق في الأخبار المتداولة ومنها فقد لجأ الكثير إلى محركات البحث المختلفة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة البريد المصرية للتأكد من حقيقة هذا الخبر، حتى إذا كان حقيقيا بالفعل يتعرفون على طريقة الحصول على المكافأة أما إذا كان الخبر غير حقيقي فإنهم سوف ينبهون غيرهم بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المضللة.

حقيقة منح البريد المصري مكافأة مالية للمواطنين

عادة ما تقوم الجهات المسؤولة بمراقبة ما يتم تداوله من أخبار عنها ومنها وجدنا أن هيئة البريد المصرية قد توصلت إلى الخبر المتداول الذي ينص على منح مكافأة 1000 جنيه بصورة البطاقة للمواطنين، الأمر الذي أدى للإعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين عن إدارة هذه الهيئة الكبيرة التي تتعامل معها الملايين من المواطنين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

لا سيما أنه تم التأكيد على كون هذا الخبر بعيد تماما عن الحقيقة حيث إن الهيئة لم تقم بإعلان أي مكافآت مالية وعلى جميع المواطنين ألا ينساقوا وراء من يتداول هذه الأخبار، حيث إن الغرض منها هو إثارة البلبلة في المجتمع المصري من ناحية وكذلك تتيح للمخترقين فرصة في الحصول على الأموال الخاصة بالمواطنين من خلال معرفة تفاصيل حسابهم.