شقة ابوك هترجع.. تحديد حالات لـ فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر + قانون الإيجار القديم يكشف عن أنباء سعيدة

لقد أصبح يحق للمالك فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر في حال لم يراع المستأجر العين المؤجرة ولم يحافظ عليها كما ينص عليه بنود عقد الإيجار المتفق عليه، لا سيما أن تعديلات قانون الإيجار القديم قد أحدثت ضجة كبيرة بين المواطنين حيث إن قضية الإيجار من قديم الأزل وهي تتسبب في مشاكل متفاقمة بين طرفي القضية سواء كان المؤجر أو المستأجر، لكن مع تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت الحقوق محفوظة لكل من الطرفين.

فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجرين

إن الهدف من وجود التعديلات في القوانين الموضوعة بالفعل هي ملاءمة الظروف الحالية للمجتمع المصري والدليل على ذلك أن التعديلات الحادثة في قانون الإيجار القديم، سعت لتنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر من خلال القرارات التي صدق عليها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحماية حقوق أصحاب الملك والحفاظ على العين المؤجرة.

على أن يتم بموجب هذه التعديلات أن يتم فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر في حال قام بواحدة من الحالات التالية:

إذا كان المستأجر لا يرغب في دفع رسوم المبنى سواء كانت أجرة البواب أو الأسانسير والسلم. في حال امتناع المستأجر عن دفع الفواتير الخاصة بالكهرباء وتركها تتراكم على صاحب الملك، في حين أن بنود العقد تنص على دفع مستحقات الكهرباء والمياه. إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار لمدة 15 يوماً من يوم كتابة العقد. في حال ثبت أن المستأجر يستخدم العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب. إذا قام المستأجر بإحداث أي تلفيات في المبنى بشكل عام أو للعين المؤجرة بشكل خاص. في حال قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة في الخفاء لأشخاص غيره، بغرض الاستغناء دون الرجوع لصاحب للملك.

هل هناك زيادة في القيمة الإيجارية؟

تساءل الكثير من المواطنين حول حقيقة تطبيق زيادة قدرها 15% على القيمة الإيجارية بموجب تعديلات القانون التي نصت أيضا على فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر، وبالفعل وجدنا أنه قد تم تطبيق هذه الزيادة حتى يحصل صاحب العين المؤجرة على حقوقه كاملة، ولكي يحافظ المستأجر على العين المؤجرة في الوقت ذاته حيث تم تطبيق هذه الزيادة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.