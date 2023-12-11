عرض حلقة المؤسس عثمان 140 الموسم الخامس على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء

حاز مسلسل قيامة عثمان على شهرة كبيرة وجذب ملايين المشاهدات حول العالم، ليكون من أشهر وأبرز المسلسلات التركية التي تنقل الأحداث التاريخية، فضلاً عن أن الحلقة الجديدة من المسلسل تحمل الكثير من الأحداث المشوقة والدرامية الملهمة التي يرغب الكثير من المُتابعين في متابعتها ومشاهدتها، ليزداد البحث عنها في الفترة الأخيرة، ويرغبون في معرفة التردد الخاص بالقنوات الناقلة للمسلسل.

تردد القناة التركية

يمكن مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل عثمان على قناة اي تي في التركية، وفقًا للبيانات التي جاءت على النحو الأتي:-

التردد الخاص بالقناة هو 1079.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

ولكي تتعرف على التردد الجديد من قناة الفجر الجزائرية الجديد، يجب عليك اتباع ما يلي:-

التردد الخاص بالقناة هو 12034.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون ¾.

خطوات استقبال تردد القنوات

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال القنوات الناقلة لمسلسل عثمان، وفقًا لما يلي:-