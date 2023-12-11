قدم عليه وسدد ديونك|.. تعرف على شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة وكيف يمكن التقديم عليه؟

تواجه العديد من الأسر السعودية احتياجات مالية فجائية يصعب تلبيتها في اللحظة، كما قد تشمل إصلاحات السيارة أو المنزل، ونفقات طبية أو تعليمية، وحتى تسديد الديون، في هذا السياق، يمكن أن يكون اللجوء إلى التمويل الشخصي هو الحل، ولكن قد يكون التقدم بطلب للحصول على قرض من بنك تقليدي أمرًا صعبًا، خاصة عند عدم توفر كفيل أو ضمانات أخرى، وفي هذا المقال، سنتناول تمويلًا شخصيًا سريعًا بدون كفيل من منصة سلفة، وهي منصة تمويل سعودية معتمدة من البنك المركزي السعودي، تقدم تمويلات شخصية فورية وميسرة بدون حاجة لكفيل أو تحويل راتب.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفة

تطلب منصة سلفة توفر الشروط التالية للموافقة على طلب التمويل الشخصي:

– الجنسية السعودية للمتقدم.

– العمل كموظف في القطاعين الحكومي أو الخاص مع دخل شهري ثابت.

– العمر يتراوح بين 22 و 64 سنة.

– حاجة المتقدم إلى حساب بنكي في إحدى البنوك السعودية.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل منصة سلفة

تتطلب منصة سلفة تقديم المستندات التالية عند التقدم للحصول على التمويل الشخصي:

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

– صورة من كشف حساب بنكي حديث.

– صورة من السجل الأكاديمي (إذا كان المتقدم طالبًا).

– صورة من خطاب التعريف الوظيفي (للموظفين).

خطوات طلب التمويل الشخصي منصة سلفة

للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة، اتبع الخطوات التالية:

1. زرع الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة أو قم بتنزيل التطبيق على هاتفك الذكي.

2. انقر على زر “تقديم الطلب الآن”.

3. أدخل معلوماتك الشخصية وتفاصيل التمويل المطلوب.

4. قم بتحميل المستندات المطلوبة.

5. انتظر الاستجابة من قبل المنصة.

إذا كنت تحتاج إلى تمويل شخصي بسرعة وبدون كفيل، قد تكون منصة سلفة خيارًا مناسبًا لك.