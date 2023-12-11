يصل حتى 300 ألف ريال|.. تعرف على شروط التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل السعودية

تُعد خدمة التمويل الشخصي التي تقدمها شركة النايفات في المملكة العربية السعودية، بحدود تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، من بين أبرز البرامج التمويلية الميسّرة، ويوفر هذا البرنامج اللازم للعملاء من سيولة تمويلية تلبي جميع احتياجاتهم المالية، وتتيح لهم الحصول على المبالغ النقدية الضرورية من خلال إجراءات سهلة وسريعة تناسب احتياجاتهم.

الشروط العامة لتمويل شركة النايفات

وضعت شركة النايفات للتمويل بعض الشروط العامة للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، ويُتاح لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

ولا يُشترط على العميل المتقدم بالطلب إيداع أول قسط للحصول على المبالغ التمويلية، ويكون الحد الأدنى لعمر العميل 20 سنة، والحد الأقصى عند سداد آخر قسط هو 60 سنة.

الدخل الشهري الأدنى للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يجب أن يكون 4000 ريال سعودي، ويمكن للمواطن السعودي الاستفادة من هذا البرنامج مع توفير موافقة فورية وسريعة للعملاء المتقدمين في المملكة العربية السعودية.

التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل

تقدم شركة النايفات للتمويل برنامجًا للتمويل الشخصي يتميز بمزايا وخدمات متنوعة تلبي احتياجات العملاء.