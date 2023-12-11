زيادة جديدة 500 جنية “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ديسمبر 2023 بعد تبكيره” .. أعرف التفاصيل

بالتزامن مع بداية شهر ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ديسمبر 2023 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 ديسمبر 2023 إذ لم يوافق إجازة رسمية حيث يتم صرف معاش تكافل وكرامة بعد يوم الاجازة ، ويحصل الكثير من المواطنين في مصر على معاش تكافل وكرامة للمساندة في تحمل أعباء المعيشة التي يتعرض لها المجتمع المصري بجميع طبقاته في الفترة الأخيرة وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ديسمبر 2023.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ديسمبر 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ديسمبر 2023 يوم 15 ديسمبر الجاري كما هو المتعارف عليه كل شهر ، وسيتم صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي بقيمة 15 % وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للكثير من المواطنين في السنوات الأخيرة الماضية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بعد معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة ديسمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي تم صرفها خلال شهر أكتوبر ونوفمبر الماضي وذلك عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية :