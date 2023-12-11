احتفالات وإجازات هتعم على كل الموظفين والطلاب “موعد بداية العام الميلادي 2024 ومدة الإجازة الرسمية

مع بداية شهر ديسمبر 2023 الشهر الأخير من العام الميلادي الحالي يبحث الكثير عن موعد بداية العام الميلادي 2024 حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة على بداية العام الميلادي الجديد 2024 حيث يعتبر يوم الاثنين الموافق الأول من يناير 2024 والذي يوافق 19 جمادى الآخر هجريًا ، وينتظر الكثير من المواطنين موعد بداية العام الميلادي 2024 للاحتفال وتهنئة بعضهم البعض برأس السنة الميلادية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد بداية العام الميلادي 2024.

موعد بداية العام الميلادي 2024

يبدأ العام الميلادي الجديد بعد 20 يومًا من الآن وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 وينتظر الكثير حول العالم موعد بداية العام الميلادي 2024 حيث يجتمع الأصدقاء والعائلات ويقومون بالاحتفالات في ليالي الشتاء كما يقوم البعض بتقديم الهدايا للآخرين احتفالًا بقدوم العام الميلادي الجديد وقوم جميع البلاد العربية وخاصة الامارات بعمل عروض واحتفالات ضخمة في ليلة رأس السنة الميلادية حيث يتم إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية فوق برج خليفة أطول برج في العالم ، ويفضل الكثير قضاء ليلة رأس السنة في دبي أو باريس.

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2024

بعد التعرف على موعد بداية العام الميلادي 2024 يبحث الكثير عن رسائل التهنئة لإرسالها للاهل والاصدقاء والاحباب مع بداية العام الميلادي الجديد.