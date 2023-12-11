HERE LNK “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” دفعة الجديدة من الوجبة التاسعة بالعراق

أعلنت وزارة العمل العراقية عن ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ويبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين العراقيين يعتمدون على الرعاية الاجتماعية التي توفرها الحكومة العراقية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يترقب الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الخاصة بشهر ديسمبر 2023 وقد أعلنت وزارة العمل العراقية انه سيتم ظهور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية خلال الأيام القادمة عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر منصة مظلتي. ثم اضغط على “الرعاية الاجتماعية”. ثم قم باختيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على “بحث”. تظهر جميع كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

بعد الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية حيث يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بالعراق ولا يمتلك أصول أو عقارات خاصة ، كما يجب أن يكون المتقدم لا يتعدى عمر 60 عامًا.