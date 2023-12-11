“هنـــا” خطوات الحصول على نتائج السبر الترشيحي في سوريا بدون رقم اكتتاب 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات الحصول على نتائج السبر الترشيحي في سوريا حيث يترقب عدد كبير من طلاب وطالبات الترشيحي في سوريا ظهور نتائج السبر الترشيحي وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السورية أنه قد تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ويمكن الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي إلكترونيًا عبر موقع وزارة التعليم السورية وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الحصول على نتائج السبر الترشيحي في سوريا.

خطوات الحصول على نتائج السبر الترشيحي في سوريا

يبحث الكثير من طلاب الفرع العلمي و طلاب الفرع الأدبي في سوريا عن خطوات الحصول على نتائج السبر الترشيحي في سوريا حيث سيتم تفعيل رابط ظهور النتائج في الساعات القادمة وإليكم خطوات الحصول على نتائج السبر الترشيحي في سوريا.

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية من هنا.

ثم قم باختيار الفرع العلمي أو الادبي.

ثم بتسجيل اسم المحافظة التابع لها.

ثم قم بتسجيل رقم الاكتتاب.

ثم اضغط على “بحث”.

تظهر نتيجة الطالب في الترشح للشهادة الثانوية العامة.

موعد ظهور نتائج السبر الترشيحي في سوريا.

بعد الاستعلام عن خطوات الحصول على نتائج السبر الترشيحي في سوريا يترقب الكثير من الطلاب موعد ظهور نتيجة السبر الترشحي والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن ظهورها خلال الاسبوع الجاري وقد تقدم لامتحان السبر الترشيحي أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في سوريا ويجب الحصول على مجموعة درجات 500 من 1000 كحد أدنى لاجتياز الاختبار.