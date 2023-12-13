“ألحق خدلك شقة” التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والأوراق اللازمة

يبحث الكثير من الأشخاص عن الأوراق والمستندات المطلوبة والواجب توافرها من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والقبول بها لمحدودي الدخل، كما يجب توافر العديد من الشروط المختلفة في المتقدم للتقديم على هذه الشقق بكل سهولة دون وجود أي إعاقة

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان

يجب توافر العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والقبول بها وهذه الأوراق يمكن أن تتمثل في الآتي:

لابد من تقديم نسخة من قسيمة الزواج في حالة إذا كان المتقدم متزوج.

توافر نسخة من شهادة الميلاد الخاصة بكل ابن من الأبناء إن وجدوا.

نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق كافة المستندات والوثائق التي تثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم.

تقديم وصل غاز أو كهرباء أو مياه.

تقديم مفردات المرتب سواء كان موظفا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يجب توافر العديد من الشروط المختلفة من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بكل سهولة وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي: