رسميًا.. وزارة التربية العراقية تُعلن امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية

أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان لها مؤخرًا عن موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024، بما شمل جميع المراحل الدراسية على مستوى المحافظات، فضلاً عن أن هذا الامتحان يتم عقده مع نهاية كل نصف عام من أجل العمل على تقييم الطالب في أداءه الدراسي، لتكون من أهم الامتحانات التي يتم عقدها أمام جميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، وفي السطور التالية سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024 العراق

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات نصف العام الدراسي وذلك يوم 27 من شهر يناير 2024 إلى يوم 9 فبراير 2024، حيث إن موعد الاختبارات يتم عقدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن ثم تبدأ الوزارة في الفترة المقبلة بالتحضير لجميع الأسئلة والتجهيز بالاختبارات التي يتم تدريسها للطلاب، هذا وأن اللجان الامتحانية من ذوي الخبرة تبذل قصارى جهدها من أجل التحضير لهذه الامتحانات.

بدء العام الدراسي الثاني 2024

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن بداية الفصل الثاني يوافق يوم 10 من شهر فبراير ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو 2024، على أن يشمل جميع الإجازات الأسبوعية والمطولة لمختلف المراحل الدراسية، حتى أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وذلك يوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو 2024 إلى يوم 15 من شهر يونيو 2024.