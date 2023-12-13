طلع في السما وشكله مش نازل.. سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأربعاء 13 من ديسمبر 2023

بدأ البحث يزداد في هذه الفترة عن سعر طن الحديد اليوم حديد عز في مختلف الأسواق المحلية والعالمية تحديدًا بعد ارتفاع الأسعار التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، لذا بدأت المتابعة تزداد يومًا بعد يوم من قبل المواطنين الراغبين في شرائه لبناء المشروعات والمنازل السكنية وكذلك بائعيه فلم يكف الحديث عن أسعار الحديد والأسمنت والرمل، وهذا الأمر هو ما سنتعرف عليه عبر هذا المقال.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

وضحت مختلف شركات الحديد والصلب المختلفة بجمهورية مصر العربية عن سعر طن الحديد اليوم حديد عز الأربعاء الموافق 13 من شهر ديسمبر 2023 بعد كثرة التساؤل بشأنه على شبكة الإنترنت ومختلف مواقع التواصل والاجتماعي فيس بوك وتويتر وأنستجرام، وإليكم الأسعار بالتفصيل:

بلغ سعر الحديد في الجيوشي بقيمة 38.200 جنيه مصري.

جاء الحديد في العشري بقيمة 39000 جنيه مصري.

حديد في الكومي بقيمة 38000 جنيه مصري.

بلغ الحديد في المصريين بسعر 395000 جنيه مصري.

أما سعر الحديد في بشاي جاء بقيمة 41000 جنيه مصري.

وصل سعر الوصل حديد سرحان بنحو 38000 جنيه مصري.

سعر الحديد في مصر ستيل بنحو 39000 جنيه.

بلغ سعر الحديد في العتال بنحو 39500 جنيه.

سعر حديد عطية وصل اليوم بنحو 39200 جنيه مصري.

سعر طن الحديد في المعادي بقيمة 38500 جنيه.

أسعار الأسمنت

وبعد التعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز، فسنقوم الآن بتوضيح بعض أسعار الأسمنت في مختلف الشركات: