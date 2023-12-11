“العب وخد جواهر كتيير” كيفية الحصول على أكواد فري فاير Free Fire 2024 مجانية 100%

تعد لعبة فري فاير Free Fire 2024 من أشهر الألعاب في العالم حيث يقوم أكثر من مليار شخص بلعبها حول العالم، وتم إصدار اللعبة لأول مرة في يوم الرابع من ديسمبر لعام 2017 وتتميز اللعبة بأنها من الممكن أن يتم لعبها بشكل فردي أو من خلال فريق وتضمن محتويات متعددة للاختيار من بينها مثل الأسلحة والشخصيات والسكنات فتكون عالية الثمن لذلك يبحث اللاعبين على طرق للحصول على اكواد مجانية للتمكين من اللعب.

كيفية الحصول على أكواد فري فاير Free Fire 2024 مجانية؟

هناك العديد من الاكواد التي يمكن الحصول عليها بطريقة مجانية في لعبة فري فاير 2024 وتستخدم هذه الاكواد للحصول على المكافآت ويمكن الحصول عليها عن طريق الفيس بوك والانستجرام وتويتر وقد تم إصدار مجموعة من الاكواد اليوم الاثنين 11 ديسمبر يمكن تجربتها وهي:

FF10GCGXRNHY

FF11HHGCGK3B

FF119MB3PFA5

FF11NJN5YS3E

FF8MBDXPVCB1

FF1164XNJZ2V

FF8MLZVX22CB

FF30NL3H5L6K

خطوات استرداد لعبة فري فاير Free Fire 2024

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لمن يرغب في استرداد لعبة فري فاير بالنسبة للاشخاص الذين يفضلون تلك اللعبة ويقومون بلعبها طوال الوقت حيث تعد تلك اللعبة من الالعاب المميزة للغاية والتي حازت على شهرة كبيرة في الفترة الاخيرة تصدر لعبة فري فاير كل شهر تحديث جديد باكواد يمكن من خلالها الحصول على هدايا مجانية مثل المجوهرات والسكنات والملابس ويمكن استرداد هذه الاكواد بإتباع الخطوات الآتية: