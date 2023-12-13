“ألعب وعيش المغامرة” طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft الأصلية 2024

لعبة ماين كرافت من أكثر ألعاب الفيديو انتشارًا، كما أنها حققت نجاحا كبيرا منذ إصدارها في عام 2011 ويقبل عليها عدد كبير من اللاعبين من مختلف الأعمار، ومن أكثر ما يميزها أنها ذات رسومات ثلاثية الألعاب، وتتيح للاعب بناء الكثير من المباني الضخمة بواسطة المكعبات، كما أنه يمكن اكتشاف مباني والتي يمكن تدميرها وبنائها من جديد، سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل لعبة ماين كرافت.

خطوات تحميل لعبة ماين كرافت الأصلية

يجب العلم أنه يتم اللعب من خلال الحر على البقاء على قيد الحياة، وذلك يتم من خلال تجميع الموارد والاحتفاظ بها، كما يجب على اللاعب قتل الأشباح والأعداء التي تظهر له في الليل، كما أنها تتيح للاعب فرصة صنع الأدوات والسلاح، ويتم تحميلها بإتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة الموقع الالكتروني الرسمي للعبة.

ومن خلاله التوجه للصفحة الخاصة باللعبة.

ثم النقر على زر أحصل على لعبة ماين كرافت.

يجب تحديد الجهاز سواء كان أندرويد أو آيفون.

سوف تبدأ اللعبة في التحميل وبعد الانتهاء سوف تجد أيقونة اللعبة على الشاشة الرئيسية للهاتف.

تحميل لعبة ماين كرافت مجانًا للهاتف

يمكنك تحميل لعبة ماين كرافت الاصلية على الهاتف المحمول، كما يمكنك اللعب مع أصدقائك، لتحميل اللعبة يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على متجر جوجل بلاي المثبت مع هواتف الأندرويد.

في شريط البحث اكتب minecraft.

ثم انقر على كلمة تحميل.

سوف تبدأ اللعبة في التحميل وبعد التثبيت يمكنك الاستماع باللعب.

تحميل لعبة ماين كرافت للايفون

الجدير بالذكر أن لعبة ماين كرافت من الألعاب التي يمكن لعبها من الهاتف أو جهاز الحاسوب الخاص بك، لتحميل اللعبة على الآيفون يجب الدخول على آب ستور الخاص بالآيفون والبحث عن اللعبة والبدء في تحميلها.