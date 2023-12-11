اضبطيها وأبسطي أطفالك.. تردد قناة توم وجيري للأطفال 2024 الجديد على نايل سات

تعد قناة توم وجيري من ضمن قنوات الاطفال العربية، والتي تحرص على تقديم محتوى كرتوني مميز وشيق للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث أنها من القنوات المفضلة لدى الأمهات والآباء ويحرصون على معرفة التردد الجديد للقناة لضبطها حتى يستمتع أطفالهم ويقضون أوقات سعيدة مع برامجها وأفلامها الكرتونية وغيرها، وسوف نطلعكم الآن عن التردد الجديد لقناة توم وجيري للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة بجودة عالية.

قناة توم وجيري للأطفال

قناة توم وجيري واحدة من القنوات العربية الفضائية على النايل سات، والتي استطاعت في فترة بسيطة أن تمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وهذا بفضل اختيارها للمحتوى الهادف والفريد والدقيق والذي يتناسب مع كل الفئات العمرية المختلفة، حيث تقدم للأطفال كل ما يحتاج له من برامج تساعد في تنمية القدرات والمهارات لديه، بخلاف المحتوى الكوميدي الترفيهي الذي يوفر السعادة والفرح للأطفال أينما كانوا، وهذا كله من خلال الأفلام الكرتونية ذات الرسوم المتحركة المتنوعة ومنها “الجميلة والوحش، أميرة الجليد، السمكة نيمو، تنة ورنة، طرازن، الأسد الملك، الفار الطباخ” وغيرها، وبخلاف أشهر كرتون كوميدي للأطفال مغامرات القط توم والفار جيري، والذي يعشقه الكبار قبل الصغار ويرغبون في مشاهدته باستمرار.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نايل سات

يحتوي النايل سات على عدد من القنوات الخاصة بالأطفال، ولكن قناة توم وجيري من القنوات الناجحة والتي حققت شهر واسعة في كل مكان، فهي مختلفة من حيث المحتوى والإمكانيات التي توفرها لمشاهديها، كما أنها تقدم محتواها على مدار الـ 24 ساعة دوت توقف ولا انقطاع، كما تتميز القناة بفواصلها الإعلانية القليلة، ومن أجل الاستمتاع بكل ما تستعرضه القناة عبر شاشتها إليكم بيانات التردد الجديد للقنا وهو: