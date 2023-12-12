اللحقي خزني لرمضان هبوط بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء والساسو والكتاكيت

يتحدث الجميع الآن عن بورصة الدواجن اليوم الاثنين 11 ديسمبر، فهم بحاجة للتعرف على أسعار الفراخ في المزارع التي تربي بها الدواجن، وكذلك شركة السماسرة، وتعرض لكم الأسعار طبقًا للسعر المعلن ببورصة الدواجن داخل مصر، كما أن صناعة الدواجن هي إحدى أهم الصناعات الزراعية والغذائية بالعالم، وتشهد تغيرات بشكل مستمر وفقًا للظروف الاقتصادية، مع التغيرات بمعدل الإنتاج ونسبة الطلب والشراب.

بورصة الدواجن اليوم

تختلف أسعار البورصة من وقت لآخر طبقًا لبعض العوامل المتعددة المؤثرة في سوق الدواجن بكل بورصة، ويضم تقرير اليوم جميع الأسعار سواء الفراخ البيضاء أو الفراخ البلدي، أو الفراخ الساسو أو السمان أو الرومي أو البط، وكذلك البيض الأبيض والأحمر والبلدي، وإليكم أسعار الدواجن اليوم في بورصة الفراخ وهي كالآتي:

الفراخ البيضاء سعر الكيلو 60 جنيه.

الفراخ الساسو بسعر 70 جنيه.

فراخ بلدي الكيلو 110 جنيه.

فراخ امهات السعر 57 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض شركات 26 جنيه السعر الأعلى له 31 جنيه.

الكتكوت الأبيض قطعان السعر 22 جنيه.

كتكوت ساسو السعر الأقل له 15 جنيه والأعلى 16 جنيه.

كتكوت ساسو بيور السعر 16 جنيه والسعر الأعلى 17 جنيه.

الكتكوت البلدي الحر السعر 7 جنيه.

كتكوت هجين بسعر 10 جنيه.

كتكوت روزي بيور 16 جنيه والسعر الأعلى 17 جنيه.

كتكوت الجيل الثاني 12 جنيه والسعر الأعلى 13 جنيه.

اسعار الرومي اليوم

تختلف أسعار الرومي عن الفراخ تمامًا وكل نوع منه يختلف عن الآخر، وإليكم أسعار الرومي وهي كالآتي: