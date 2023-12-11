“دونلوود“ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة ديسمبر 2023 منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة ديسمبر 2023 من أكثر الأشياء التي يبحث الكثير من الأشخاص محدودي الدخل عنها، كما أتاحت منصة مظلتي خدمة الاستعلام عن هذه الكشوفات التي تحتوي على أسماء المستفيدين التي تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من أجل الحصول على هذه المنحة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية دفعة ديسمبر

يجب توافر العديد من الشروط المطلوبة من أجل الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة دفعة ديسمبر وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي:

يشترط أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

ينبغي ألا يقل عمره أثناء التقديم عن 18 عاما إلى 60 عاما.

من الضروري أن يكون من الأشخاص محدودة الدخل الشهري.

من الشروط الأساسية للحصول على هذه المنحة هو عدم امتلاكه مباني خاصة به أو أي أصول خاصة به باهظة الثمن.

بالإضافة إلى أنه لا يجب أن يكون لديه عقد إيجار مسجل باسمه.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة ديسمبر 2023

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها في منصة مظلتي من أجل الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الخاصة بشهر ديسمبر الوجبة الأخيرة وهذه الخطوات تكون كالآتي: