“الأصفر طاير بسرعة الصاروخ” سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في مصر

يحتاج الكثيرين لمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في مصر لأن الذهب عنصر لامع، والأهم بالنسبة للجميع يتكون من فلزات انتقالية ويقع بنفس المجموعة المنتمي لها عنصري النحاس والفضة، يستخدمه النساء في الزينة والأشخاص للاحتفاظ بأموالهم، كما أن الذهب هو الأقدم من بين كافة المعادن التي تعرف عليها الإنسان قديمًا، والبعض يرى بأنه قد تم اكتشاف الذهب 3400 قبل الميلاد، وكان ذلك من المصريين وهو رمزًا بالنسبة إليهم للجمال والثروة، كانوا يجمعون الذهب لتغطية نعش المتوفين ولذلك يتابع الأشخاص أسعاره يومًا وراء يوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الحادي عشر من ديسمبر شهدت ارتفاع بمحلات الصاغة، إذا ما تم مقارنتها بيوم أمس، إذ أن عيار 21 والجنيه الذهب بهم ارتفاع تزامنًا مع أسعار الذهب العالمية بالبورصة والدولار والبنوك، وإليكم أسعار الذهب وهي كالآتي:

الذهب عيار 24 كان صباح اليوم به ارتفاع يقدر بحوالي 18 جنيها لأن سعره كان يوم أمس 3177 واليوم 3180 جنيه، إذ أنه الجرام الأغلى في الأسعار داخل مصر.

الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا جديدًا في صباح اليوم بحوالي 17 جنيه، إذا ما تم مقارنته بأسعار الأمس، إذ أنه يباع الآن بسعر 2790 والشراء 2780 وهو الأكثر تداولًا بمحلات الذهب.

عيار 18 قد قفز صباح اليوم بحوالي 15 جنيه عن يوم أمس سجل 2391 جنيه مقابل 2382 بحالة شراء الجرام الواحد.

الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة اليوم 1860 جنيه وقد كان يوم أمس 1858 جنيه ويعد عيار 14 الأقل انتشارًا داخل المحلات في مصر.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب قد ارتفع من عيار 21 يزن حوالي 8 جرام بالتعاملات الصباحية، إذ أن نسبة الارتفاع وصلت 140 جنيه عن سعره يوم أمس، فقد كان السعر يوم أمس 22240 جنيه، واليوم سجل 22320 جنيه.