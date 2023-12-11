وزارة التربية العراقية تُعلن غدًا الثلاثاء عُطلة رسمية في جميع الجامعات الحكومية والاهلية والمدارس

أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “الفيس بوك”، عن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، مؤكدة بأن تعطيل الدوام يشمل جميع المدارس سواء الحكومية والأهلية، مما دعت كافة المدارس بتطبيق هذا القرار، ومن يُخالفه يُعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، إضافة إلى أن الدراسة تُستأنف يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ديسمبر 2023، من اجل أن يعود الجميع إلى مدارسهم مرة أخرى.

غدًا إجازة في العراق

وأوضحت وزارة التربية أن غدًا الإجازة نظرًا لأن الحكومة العراقية ستقوم بإجراء انتخابات محلية لكافة المجالس داخل المحافظات، فضلاً عن أن التعطيل يكون في كافة المدارس بالعراق، على أن يبدأ العودة إلى المدارس يوم الأربعاء ليكون غدًا إجازة رسمية بحته ولابد على جميع المدارس والجامعات الحكومية والأهلية الالتزام بهذا القرار، حتى لا يخضعون إلى المساءلة القانونية.

الإجازات الرسمية في العراق

حددت حكومة العراق، العطلات الرسمية في دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-