تعرف على سعر الدواجن اليوم في الأسواق المحلية للمستهلكين

سعر الدواجن اليوم، يزداد البحث عن سعر الدواجن اليوم من قبل عدد كبير للغاية من الأشخاص، فمن المعروف أن وصفات الدجاج لا غنى عنها في البيت المصري فهي تعتبر مصدرًا أساسيًا للبروتين لدى الجميع لذلك يهتمون بالتعرف على الأسعار التي توصلت إليها خلال الفترة الحالية، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أهم الأسعار التي توصلت إليها أنواع الدجاج المختلفة سواء داخل البورصة الخاصة بها أو بالنسبة إلى سعرها للمستهلك بشكل مفصل.

سعر الدواجن اليوم

من المعروف أن الدجاج ينقسم إلى عدة أنواع ويختلف سعر كل نوع عن الآخر، لذلك من خلال الفقرات الآتية نتعرف على الأسعار التي توصل إليها، وتكون كما يلي:

الدواجن البيضاء: بالنسبة إلى الدواجن البيضان يوجد عدد كبير من الأسر يفضلون أكلها لذلك يهتمون بالتعرف على أسعارها والتي تكون كما يلي:

وصل سعرها إلى 61 جنيهًا في البورصة الخاصة بالدواجن.

كذلك وصل سعرها إلى 71 جنيهًا بالنسبة إلى المستهلك بفارق عشر جنيهات.

الدواجن الساسو: كذلك يفضل بعض الأسر المصرية التعرف على أسعار شراء الدواجن الساسو وتكون كالتالي:

وصل سعرها إلى 71 جنيهًا في البورصة الخاصة بالدواجن.

كذلك وصل سعرها إلى 80 جنيهًا بالنسبة إلى المستهلك بفارق تسع جنيهات.

الدواجن البلدي

أما بالنسبة إلى الدواجن البلدي فهي تعد من أفضل أنواع الدواجن التي لا يتم الاستغناء عنها لدى العديد من الأسر أيضًا، وتكون أسعارها كالتالي:

وصل سعرها إلى 110 جنيهًا في البورصة الخاصة بالدواجن.

كذلك وصل سعرها إلى 119 جنيهًا بالنسبة إلى المستهلك بفارق تسع جنيهات أيضًا.

نكون تعرفنا على أهم الأسعار التي تتعلق بأنواع الدواجن المتنوعة سواء بالنسبة إلى وصولها إلى المستهلك أو في البورصة الخاصة بها بالتفصيل.