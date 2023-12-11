“شوف ممكن تكون منهم” رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد المضافين لمعاش تكافل وكرامة التي تعلن عنه وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين مستوي معيشة الأفراد محدودي الدخل ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد عي الفترة الحالية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي والتعرف على المستحقين لصرف المعاش.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تمكن وزارة التضامن الاجتماعي طرق للاستعلام عن الأسماء الجدد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

القيام بالدخول إلي رابط بوابة الاستعلام والشكاوي الخاص بمعاش تكافل وكرامة: من هنا.

الضغط على مربع “الاستعلام عن الأسماء الجدد”.

القيام بإدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم بطريقة صحيحة ومراجعته جيدًا.

القيام بالضغط على كلمة “استعلام”.

سوف يتم إظهار النتيجة وكذلك التعرف على إن كانت البطاقة سارية أم لا.

في حالة القبول سوف يتم معرفة المواطن بذلك .

في حالة الرفض سوف يتم التوضيح والأسباب.

المستندات المطلوبة للتسجيل الجديد في برنامج تكافل وكرامة

لابد من إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات والتي تتمثل في الأتي: