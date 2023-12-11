pdf كشوفات الوجبة السابعة استعلم الآن عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي

يضع كثير من المواطنين آمالهم على الدفعة السابعة، إذ أنها من المفترض أن تكون الأخيرة، ولذا يبحثوا عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي إذ أن كل دقيقة تمر عليهم تعد سنة، فالانتظار صعب والقلق والتوتر دائمًا يسيطر عليهم، ولذا يتساءلون هل سيكون لهم نصيبًا بالاستفادة من هذا الدعم المخصص من وزارة العمل، للفئات المتعففة التي حالتها الاقتصادية صعبة، ولذا فالوزارة قد تفرغت حتى تلبي متطلبات تلك الأسر لتحسين ظروفهم وتوفير حياة كريمة إليهم، ومع الوقت يقول لديهم دخلًا مناسبًا بإمكانهم الاعتماد عليه في توفير متطلباتهم.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي

بعد أيام قليلة الوزارة ستقوم بتفجير بشرى سارة تدخل بها الفرحة والسرور على قلوب أسر كثيرة قبل انتهاء هذا العام 2023، وستقوم بالإعلان عن إمكانية صرف الدفعة رقم سبعة، مع توضيح كافة التفاصيل حول تلك الدفعات القادمة، وتوضيح موعد بدء التسجيل حتى تقوم بتجهيز المستندات، كما أن الدعم النقدي لن يصل سوى للمستحقين المتوفر بهم الشروط، وإليكم خطوات معرفة أسماء المشمولين بالرعاية عبر استخدام منصة مظلتي:

أولًا لابد من الذهاب لمنصة مظلتي.

انقر فوق خانة قسم الرعاية الاجتماعية تجدها من بين الاختيارات المتاحة.

اضغط على كلمة أسماء المستفيدين بالوجبة السابعة

أدرج الاسم ورقم الهوية.

اضغط على خانة المحافظة المنتمي إليها.

ترى أمامك جميع الكشوفات للأشخاص المشمولين في الدعم ويكون بصيغة pdf ابحث عن الاسم بالملف.

متى تصرف الوجبة السابعة

حتى الآن ليس هناك وقتًا محددًا أو ميعاد تم تحديده لصرف الدفعة السابعة، ولكنه سيكون قبل أن ينتهي العام أي خلال الشهر الحالي، وعلى الجميع الانتظار ومتابعة أخبار الصرف والاستعلام عن الأسماء المشمولين عبر استخدام منصة مظلتي.