سعر الارز اليوم في المصر في الأسواق المحلية أمام المستهلكين

سعر الارز اليوم، يعرف أن الأرز له عدد من الأنواع التي تختلف الأسعار الخاصة بها لذلك يتساءل البعض عن سعر الارز اليوم فمن المعروف أن طبق الأرز من الأطباق التي لا يستغنى الأسرات المصرية عنه بجانب الواجبات المختلفة، حيث إنه يعد من الأطباق الرئيسية بشكل دائم إلا مع ارتفاع سعره الملحوظ بدأت الأسرة في التساؤل عن أسعاره بشكل يومي، ومن خلال مقالنا نقدم لكم أسعار أنواع الأرز المختلفة وغيرها من التفاصيل بشكل مفصل.

سعر الارز اليوم

من منا لا يفضل تناول الأرز؟ فإن طبق الأرز يعد طبقًا رئيسيًا بالنسبة إلى عدد كبير للغاية من الأفراد لذلك يهتمون بالتعرف على أسعار، حيث ينقسم الأرز إلى عدد من الأنواع، منها الأرز الأبيض:

الجدير بالذكر أن الأرز الأبيض قد توصل السعر الخاص به خلال الفترة الحالية إلى 30 ألف جنيه أو أكثر بالنسبة إلى الطن الواحد، مما جعل سعر الكيلو منه وصل إلى 40 جنيه في السوق الخاص بالمعاملات وهو ما جعل بعض الأسر يتراجعون عن شرائه بشكل ملحوظ.

سعر أرز الشعير

أما بالنسبة إلى أرز الشعير فهو أحد البدائل الخاصة بالأرز المصري الأبيض ويستخدمه بعض الأسر المصرية توفيرًا لأسعار الأرز المرتفعة، حيث وصل سعر الطن منه إلى 20 ألف جنيه، وهي ما جعل سعره كما يلي:

سعر حبة أرز الشعير العريضة وصل إلى 24 جنيهًا للمستهلك.

أما سعر حبة أرز الشعير الرفيعة وصل إلى 24 جنيهًا للمستهلك.

من هنا نكون تعرفنا سعر الارز اليوم التي تتعلق بالأرز بجميع أنواع المختلفة بشكل مفصل.