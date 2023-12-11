مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 5 قصة عشق

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 5 من أكثر المسلسلات التي حصلت على نسب مشاهدة مرتفعة في الأيام السابقة، هو مسلسل صلاح الدين الأيوبي، هو من المسلسلات التركية التي حصلت على شعبية كبيرة في فترة قصيرة، وذلك بسبب الأحداث الشيقة والممتعة التي يقدمها المسلسل، لذلك يبحث الكثير عن الحلقة الرابعة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 5

يقدم المسلسل القصة الحقيقية لقصة صلاح الدين الأيوبي، والذي يسعى في فتح مدينة عسقلان والغرض من ذلك تحرير القدس من الصليبيين، يتم عرض المسلسل على قناة تي أر تي الأولى يوم الأثنين من كل أسبوع الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، بينما يتم عرضه الساعة 7 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، يتم عرض المسلسل باللغة التركية ولكن يمكن متابعته باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، كما يمكن مشاهدته على موقع قصة عشق.

تردد قناة تي آر تي التركية

تعرض المسلسل كل يوم أثنين في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، بينما يتم عرضه في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، وهي تعرض المسلسل باللغة التركية ترددها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11042.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية

وهي تعرض المسلسل مترجم باللغة العربية كل يوم إثنين من كل أسبوع، ترددها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.