خبر سعيد لأصحاب المعاشات.. موعد زيادة المعاشات بنسبة 15 % لمدة 7 سنوات تطبق بهذا التاريخ رسميًا

مع اقتراب نهاية العام الحالي تترقب فئة المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات رفع قيمة المعاشات مع بداية العام المقبل وزيادة الحد الأدنى للمعاش المستحق لمن تم إحالتهم للتقاعد بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بناءً على ما جاء في القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لزيادة المعاشات، وهو ما جعل المستفيدين يتساءلون عن موعد زيادة المعاشات، حيث تأتي الزيادة من أجل تحسين الدخل المادي لأصحاب المعاشات وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وسوف نوضح لكم أبرز التفاصيل المتعلقة بموعد الزيادة في السطور التالية.

موعد زيادة المعاشات

يترقب أصحاب المعاشات بدء تطبيق زيادة المعاشات والمقرر لها شهر يناير القادم، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاشات عقب إقرار زيادة الاشتراك التأميني سواء الحد الأقصى والحد الأدنى، مع العلم يتم تطبيق الزيادة في بداية كل عام، بناءً على ما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية واللائحة التنفيذية المنظمة لمسألة الزيادة، ويكون الهدف الرئيسي من تلك الزيادة هو تحسين الدخل الخاص بأصحاب المعاشات، ومساعدتهم في مواكبة الظروف الاقتصادية.

ومن المقرر زيادة الحد الأدنى للمعاشات حيث يقدر المعاش في الفترة الحالية بمبلغ 1105 جنيه، مقابل الحد الأقصى البالغ 8720 جنيه، وسوف يتم ذلك بعد رفع الاشتراك التأميني بنسبة 15% كما أقرها القانون، وذلك لأن القانون يلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة تقدر بـ 15% لمدة 7 سنوات من وقت إصدار القانون، ثم تتولى هي مسئولية تحديد النسبة أو القيمة الخاصة بالاشتراك التأميني بشكل سنوي.