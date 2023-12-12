ثبات سعره حتى الآن.. سعر السكر اليوم في مصر للمستهلكين وموعد انتهاء الازمة

سعر السكر اليوم، من منا لا يريد التعرف على سعر السكر اليوم فإن السكر من السلع الأساسية التي يتم استخدامه في العديد من الوصفات المختلفة وكذلك العصائر والمشروبات الأخرى أيضًا، لذلك فإن وجوده داخل المنزل يعد هامًاللغاية ولا يمكن أن يتم الاستغناء عنه بشكل نهائي، إلا أن سعر السكر يشهد أزمة كبيرة للغاية خلال الفترة الحالية، مما يجعل الجميع يتساءلون عن السعر الخاص به بشكل يومي، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف سويًا على أهم الأسعار الخاصة به في الأماكن المتنوعة بشكل مفصل.

سعر السكر اليوم

يعد السكر من السلع التي يستخدمها الأفراد بكثرة فهو يستخدم في صنع الحلويات وتحلية المشروبات الباردة والساخنة أيضًا، لذلك يعد معدل استهلاكه كبير للغاية، إلا أن سعر شهد ارتفاع كبير للغاية خلال الفترة الحالية مما جعل الأفراد يبحثون عن سعره بشكل يومي، حيث تكون أسعاره كما يلي:

1- في السوق الحر

الجدير بالذكر أن سعر السكر توصل إلى سعر 43.87 جنيهًا للكيلو في الأسواق الحرة، كما يوجد بعض الأماكن تعمل على بيع الكليو منه بسعر أعلى من السعر المذكور.

2- في الجمعيات الاستهلاكية

أما بالنسبة إلى الجمعيات الاستهلاكية فإن وزارة التموين عملت على تزويدها بسكر معبًا يصل سعر الكيلو منه إلى 41.51 جنيهًا حتى يتمكن الأفراد من شرائه بأسعار أقل من أسعار السوق الحر.

متى تنتهي أزمة السكر؟

يتساءل العديد عن موعد انتهاء هذه الأزمة فمن الجدير بالذكر أنها سوف تنتهي خلال يناير المقبل حسب ما أشاد به وزير التموين، وهذا لأن هذا الشهر يشهد حصادًا لقصب السكر الجديد حتى يتم التمكن من سد احتياجات المصريين.

من هنا نكون تعرفنا علىسعر السكر اليوم خلال الفترة الحالية والموعد المحدد فيه انتهاء هذه الأزمة فيه بشكل مفصل.