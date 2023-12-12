عاجل مفاجأة مدوية🔥 أخر أخبار وزارة التربية العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس لهذا السبب!

حملت وزارة التربية العراقية بشرى سارة لطلابها وهى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، بمختلف المحافظات العراقية وذلك من أجل إجراء الانتخابات المحلية، ثم العودة مرة أخرى للمقاعد الدراسية، حيث قد أعلنت الوزارة عن جاهزيتها لأجراء الانتخابات من خلال الاستعداد وتجهيز القاعات الخاصة لذلك، وسوف نعلمكم بكافة التفاصيل في السطور المقبلة فتابعوا معنا فضلاً.

تعطيل الدوام الرسمي في المدارس

أصدرت وزارة التربية العراقية قراراً بتعطيل الدوام الدراسي في المدارس العراقية لجميع الطلاب والطالبات لمدة أسبوع، وذلك عقب القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء العراقي، ويعود سبب تعطيل الدراسة إلى الانتخابات، ويبدأ التعليق من يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023م، على أن يعود الدوام مجدداً يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت جاهزيتها لأجراء الانتخابات المحلية، والتي تنطلق في يوم 18 ديسمبر، وأكدت الوزارة الالتزام بكل التوجيهات والأوامر الحكومية بشأن تعطيل الدوام، على أن يتم تطبيق قرار التعليق في محافظة بغداد وباقي المحافظات العراقية.

الإجازات المتبقية في العراق لعام 2023

جرت العادة على حصول الطلاب على إجازتين خلال شهر ديسمبر ، تتمثل الإجازة الأولى في عيد النصر العراقي وذلك في 10 ديسمبر، بينما الإجازة الثانية تتمثل في ذكرى موسم المسيح، حيث طرأت الإجازة الخاصة بالانتخابات في جميع المدارس العراقية خلال شهر ديسمبر وبذلك يصبح ما يحصل عليه الطلاب خلال هذا الشهر هو تسعة أيام أو أكثر، على أن يعود الطلاب على الفور إلى مقاعدهم الدراسية في مواعيدهم المحددة من قبل الوزارة.